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    Наші дівчата – найвродливіші! Українські тенісистки відвідали офіційну вечерю перед грою з Німеччиною

    • Сьогодні, 11:59
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    До складу збірної України увійшли 13-та ракетка світу Еліна Світоліна, 43-тя в світовому рейтингу Леся Цуренко, Ольга Савчук (№323) та Надія Кіченок (№400)

    22-23 квітня в Штутгарті жіночі збірні Німеччини та України з тенісу поборються за місце в першій світовій групі Кубка Федерації.

    Напередодні гри збірна України відвідала офіційну вечерю, яка за традицією відбувається перед матчем. Відповідні світлини було розміщено Федерацією тенісу України у Facebook.

    «Кубок Федерації. Офіційна вечеря відбулася в приміщенні музею «Порше». Наша команда – найкраща! Наші дівчата – найвродливіші!!!» – прокоментували у ФТУ фотографії.

    Нагадаємо, до складу нашої збірної увійшли 13-та ракетка світу Еліна Світоліна, 43-тя у світовому рейтингу Леся Цуренко, Ольга Савчук (№323) та Надія Кіченок (№400).

    Команду Німеччини представлятимуть лідер рейтингу WTA Анжеліка Кербер, Лаура Зигмунд (№37), Юлія Гергес (№46) та Каріна Віттхефт (№69).

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    Наші дівчата &ndash; найвродливіші! Українські тенісистки відвідали офіційну вечерю перед грою з Німеччиною
    Наші дівчата &ndash; найвродливіші! Українські тенісистки відвідали офіційну вечерю перед грою з Німеччиною
    Наші дівчата &ndash; найвродливіші! Українські тенісистки відвідали офіційну вечерю перед грою з Німеччиною
    Наші дівчата &ndash; найвродливіші! Українські тенісистки відвідали офіційну вечерю перед грою з Німеччиною
    Наші дівчата &ndash; найвродливіші! Українські тенісистки відвідали офіційну вечерю перед грою з Німеччиною
    Наші дівчата &ndash; найвродливіші! Українські тенісистки відвідали офіційну вечерю перед грою з Німеччиною
    Наші дівчата &ndash; найвродливіші! Українські тенісистки відвідали офіційну вечерю перед грою з Німеччиною
    Наші дівчата &ndash; найвродливіші! Українські тенісистки відвідали офіційну вечерю перед грою з Німеччиною
    Наші дівчата &ndash; найвродливіші! Українські тенісистки відвідали офіційну вечерю перед грою з Німеччиною
    Наші дівчата &ndash; найвродливіші! Українські тенісистки відвідали офіційну вечерю перед грою з Німеччиною
    Наші дівчата &ndash; найвродливіші! Українські тенісистки відвідали офіційну вечерю перед грою з Німеччиною
    Наші дівчата &ndash; найвродливіші! Українські тенісистки відвідали офіційну вечерю перед грою з Німеччиною
    Наші дівчата &ndash; найвродливіші! Українські тенісистки відвідали офіційну вечерю перед грою з Німеччиною
    Наші дівчата &ndash; найвродливіші! Українські тенісистки відвідали офіційну вечерю перед грою з Німеччиною
    Наші дівчата &ndash; найвродливіші! Українські тенісистки відвідали офіційну вечерю перед грою з Німеччиною
    Наші дівчата &ndash; найвродливіші! Українські тенісистки відвідали офіційну вечерю перед грою з Німеччиною
    Наші дівчата &ndash; найвродливіші! Українські тенісистки відвідали офіційну вечерю перед грою з Німеччиною
    Наші дівчата &ndash; найвродливіші! Українські тенісистки відвідали офіційну вечерю перед грою з Німеччиною
    Наші дівчата &ndash; найвродливіші! Українські тенісистки відвідали офіційну вечерю перед грою з Німеччиною
    Наші дівчата &ndash; найвродливіші! Українські тенісистки відвідали офіційну вечерю перед грою з Німеччиною


    спорт Німеччина теніс Ольга Савчук Еліна Світоліна Надія Кіченок Леся Цуренко
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