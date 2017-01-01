Олімпійська чемпіонка Пернілле Блуме: молода та горяча красуня з Данії

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Свою першу золоту олімпійську медаль Пернілле Блум виграла в 2016 році в Ріо

Пернілле Блуме (народилася 14 травня 1994) — данська плавчиня, олімпійська чемпіонка та медалістка, триразова чемпіонка світу на короткій воді, багаторазова чемпіонка Європи.

Свою поки що єдину золоту олімпійську медаль Пернілле Блум виграла в 2016 році в Ріо в плаванні на дистанції 50 метрів вільним стилем.

«Я завжди була однією з наймолодших в команді. У нас завжди було кілька сильних дівчат, які давно в плаванні.



І вони багато років тримали планку. Коли важко з кимось змагатися, замислюєшся, що потрібно зробити щось ще, щоб пройти свій шлях. Багато чого від мене чекали, але хочеться не того, чого вимагають від тебе оточуючі. Мені завжди подобалася дистанція 50 м вільним стилем.



Я її дуже люблю. Але мені твердили, що це занадто коротка для мене дистанція, я повинна виступати на 200 метрах.



Так що довелося зробити перерву, щоб зрозуміти, чого я хочу. І команда мене підтримала. Я щаслива», - прокоментувала свою поки що найбільшу перемогу в кар'єрі Пернілле Блуме.