Синхроністка Анна Волошина: українська красуня, яка викликала фурор у Парижі

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Минулий тиждень став зірковим для українського синхронного плавання. Наша збірна здобула 5 нагород на 1 етапі світової серії, який проходив у Парижі

Українська команда посіла друге місце в технічній програмі, отримавши 89,4177 балів і поступившись японкам.

Фурор викликала одна з провідних наших синхроністок Анна Волошина. На її рахунку - дві медалі найвищої проби - у вільній (92,7000 бала) і технічній (91,1267) програмах у змаганнях солістів.

Крім того, разом з Єлизаветою Яхно Анна виграла «бронзу» в довільній програмі дуетів. Випередили їх спортсменки з Китаю і Японії.

Анна Волошина народилася в Харкові. У синхронному плаванні - переросток. Почала займатися з 10 років, хоча віддають у цей вид спорту дівчаток у 6-7 років. Як згадувала сама Анна, це був дуже складний етап. Адже довелося терміново скинути 8 кг, плюс не менш виснажливими були вправи на розтяжку і фізичну підготовку.

В активі Волошиної - два титули чемпіонки Європи (2014, 2016) і дві «бронзи» чемпіонатів світу (2013, 2015), «срібло» чемпіонату Європи з водних видів спорту 2016-го.

У спортсменки вища освіта - закінчила Харківську державну академію фізичної культури. Заслужений майстер спорту України. Незаміжня.

Джерело: Gazeta.ua