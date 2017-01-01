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    Синхроністка Анна Волошина: українська красуня, яка викликала фурор у Парижі

    • Сьогодні, 18:33
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    Минулий тиждень став зірковим для українського синхронного плавання. Наша збірна здобула 5 нагород на 1 етапі світової серії, який проходив у Парижі

    Українська команда посіла друге місце в технічній програмі, отримавши 89,4177 балів і поступившись японкам.

    Фурор викликала одна з провідних наших синхроністок Анна Волошина. На її рахунку - дві медалі найвищої проби - у вільній (92,7000 бала) і технічній (91,1267) програмах у змаганнях солістів.

    Крім того, разом з Єлизаветою Яхно Анна виграла «бронзу» в довільній програмі дуетів. Випередили їх спортсменки з Китаю і Японії.

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    Синхроністка Анна Волошина: українська красуня, яка викликала фурор у Парижі
    Синхроністка Анна Волошина: українська красуня, яка викликала фурор у Парижі
    Синхроністка Анна Волошина: українська красуня, яка викликала фурор у Парижі
    Синхроністка Анна Волошина: українська красуня, яка викликала фурор у Парижі
    Синхроністка Анна Волошина: українська красуня, яка викликала фурор у Парижі
    Синхроністка Анна Волошина: українська красуня, яка викликала фурор у Парижі
    Синхроністка Анна Волошина: українська красуня, яка викликала фурор у Парижі
    Синхроністка Анна Волошина: українська красуня, яка викликала фурор у Парижі
    Синхроністка Анна Волошина: українська красуня, яка викликала фурор у Парижі
    Синхроністка Анна Волошина: українська красуня, яка викликала фурор у Парижі
    Синхроністка Анна Волошина: українська красуня, яка викликала фурор у Парижі
    Синхроністка Анна Волошина: українська красуня, яка викликала фурор у Парижі
    Синхроністка Анна Волошина: українська красуня, яка викликала фурор у Парижі
    Синхроністка Анна Волошина: українська красуня, яка викликала фурор у Парижі
    Синхроністка Анна Волошина: українська красуня, яка викликала фурор у Парижі
    Синхроністка Анна Волошина: українська красуня, яка викликала фурор у Парижі
    Синхроністка Анна Волошина: українська красуня, яка викликала фурор у Парижі
    Синхроністка Анна Волошина: українська красуня, яка викликала фурор у Парижі
    Синхроністка Анна Волошина: українська красуня, яка викликала фурор у Парижі
    Синхроністка Анна Волошина: українська красуня, яка викликала фурор у Парижі
    Синхроністка Анна Волошина: українська красуня, яка викликала фурор у Парижі
    Синхроністка Анна Волошина: українська красуня, яка викликала фурор у Парижі
    Синхроністка Анна Волошина: українська красуня, яка викликала фурор у Парижі

    Анна Волошина народилася в Харкові. У синхронному плаванні - переросток. Почала займатися з 10 років, хоча віддають у цей вид спорту дівчаток у 6-7 років. Як згадувала сама Анна, це був дуже складний етап. Адже довелося терміново скинути 8 кг, плюс не менш виснажливими були вправи на розтяжку і фізичну підготовку.

    В активі Волошиної - два титули чемпіонки Європи (2014, 2016) і дві «бронзи» чемпіонатів світу (2013, 2015), «срібло» чемпіонату Європи з водних видів спорту 2016-го.

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    У спортсменки вища освіта - закінчила Харківську державну академію фізичної культури. Заслужений майстер спорту України. Незаміжня.

    Джерело: Gazeta.ua

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