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    Яскравий маршрут історією з українським присмаком. Всі 45 фіналів Кубка УЄФА та Ліги Європи

    • Сьогодні, 15:06
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    Пропонує яскравий маршрут крізь історію другого за престижністю єврокубка

    У фіналі Ліги Європи, який пройде сьогодні в Стокгольмі, зіграють англійський МЮ і голландський  «Аякс».

    Нагадаємо, що Європейський футбольний Союз (УЄФА) скасував цілу низку заходів, які стосувалися церемонії відкриття фіналу Ліги Європи в Стокгольмі. Шоу буде урізано до мінімуму через трагічні події в Манчестері, де під час концерту був здійснений зухвалий теракт.  

    «Повноцінного шоу не буде. Зараз не час святкувати, ми повинні проявити повагу і солідарність. Але питання про те, щоб перенести фінальний матч, навіть не піднімалося. Ми впевнені, що ці огидні атаки не мають нам заважати грати у футбол. Ситуація була напруженою і до цих подій, але ми впевнені, що під час гри все буде добре», – сказав президент УЄФА Александер Чеферін в інтерв'ю Radiosporten.

    Усі фінали Кубка УЄФА та Ліги Європи у 45 фото: Шахтар, Дніпро і Коноплянка поруч із Марадоною, Роналдо та Каном:

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    1. У фінал першого в історії розіграшу Кубка УЄФА (1972 рік) вийшли два англійські клуби – Тоттенхем і Вулверхемптон. За сумою двох матчів перемогу здобули «шпори» – 2:1, 1:1. З трофеєм – капітан команди Алан Маллері.
    2. Сезон 1972/73. Ліверпуль – Борусія М – 3:0, 0:2. Капітани Томмі Сміт і Гюнтер Нетцер перед початком двобою. Головний арбітр – Казаков із СРСР.
    3. Сезон 1973/74. Тоттенхем – Фейєнорд – 2:2, 0:2. Фанат «шпор» Рас Джонс після поїздки у Роттердам, де голландці влаштували гостям «гарячий» прийом.
    4. Сезон 1974/75. Борусія М – Твенте – 0:0, 5:1. Голкіпер німців Вольфганг Клефф демонструє фанатам клубу здобутий трофей після вражаючої виїзної перемоги.
    5. Сезон 1975/76. Ліверпуль – Брюгге – 3:2, 1:1. Головний тренер месисайдців Боб Пейслі і капітан Емлін Х'юз доставили Кубок УЄФА на Острови у напіврозібраному стані :-)
    6. Сезон 1976/77. Ювентус – Атлетік – 1:0, 1:2. Італійці святкують здобуття євротрофею, здійнявши на руки свого наставника – Джованні Трапаттоні
    7. Сезон 1977/78. Бастія – ПСВ – 0:0, 0:3. Корсиканці в очікуванні приїзду голландського клубу на перший фінальний матч
    8. Сезон 1978/79. Црвена Звєзда – Борусія М – 1:1, 0:1. Німецький голкіпер Вольфганг Кнейб і Франк Шеффер після домашньої мінімальної перемоги
    9. Сезон 1979/80. Борусія М – Айнтрахт (Франкфурт) – 3:2, 0:1. Франкфуртець Бернд Хольценбайн розписався у воротах Вольфганга Кнейба і отримує вітання від південнокорейця Чха Бом Гина. Цей виїзний гол допоможе Айнтрахту здобути євротрофей.
    10. Сезон 1980/81. Іпсвіч – АЗ – 3:0, 2:4. Гравці англійського клубу Арнольд Мюрен (ліворуч) і Франс Тейссен із головною винагородою за важкий євросезон.
    11. Сезон 1981/82. Гетеборг – Гамбург – 1:0, 3:0. Стіг Фредрікссон забиває з пенальті третій гол і доводить рахунок до непристройного для німців
    12. Сезон 1982/83. Андерлехт – Бенфіка – 1:0, 1:1. Федеріко відштовхує від м'яча Мішеля Де Гроота.
    13. Сезон 1983/84. Андерлехт – Тоттенхем – 1:1, 1:1, по пенальті – 3:4. Капітан «шпор» Грем Робертс (ліворуч) дає прочухана бельгійцеві Алексу Чернятінскі.
    14. Сезон 1984/85. Відеотон – Реал – 0:3, 1:0. Угорські відчайдухи, які пробилися у фінал євротурніру, програли на своєму полі із безнадійним рахунком, але не опустили руки і здолали Реал на «Сантьяго Бернабеу», врятувавши свій престиж.
    15. Сезон 1985/86. Реал – Кельн – 5:1, 0:2. Королівський клуб захистив титул за схожим сценарієм – велика перемога в першому матчі і поразка (але зі зручним рахунком) у другому. На фото німець Байн прикриває м'яч від Гордільйо
    16. Сезон 1986/87. Гетеборг – Данді Юнайтед – 1:0, 1:1. Гравець шотландського клубу Біллі Кірквуд (у центрі) атакує голкіпера шведів Томаса Вернерссона
    17. Сезон 1987/88. Еспаньйол – Байєр – 3:0, 0:3, по пенальті – 2:3. Форварда Байєра Клауса Тойбера готують до серії пенальті.
    18. Сезон 1988/89. Наполі – Штутгарт – 2:1, 3:3. В епіцентрі – головний герой двобою, капітан Наполі Дієго Марадона. Цей трофей так і залишиться єдиним єврокубком у його кар'єрі.
    19. Сезон 1989/90. Ювентус – Фіорентина – 3:1, 0:0. В атаці – юна «фіалка» Роберто Баджо. У фіналі він не відзначився, але наступний сезон розпочав вже у футболці «Старої синьйори».
    20. Сезон 1990/91. Інтер – Рома – 2:0, 0:1. Другий сезон поспіль – суто італійські розбірки у фіналі. Форвард Інтера Юрген Клінсманн втікає від скаженого переслідування «вовків».
    21. Сезон 1991/92. Торіно – Аякс – 2:2, 0:0. Перший тріумф молодої і голодної команди Луї ван Гаала. Невдовзі вони здобудуть ще й Лігу чемпіонів.
    22. Сезон 1992/93. Борусія Д – Ювентус – 1:3, 0:3. Форвард Ювентуса Джанлука Віаллі (праворуч) – двигунець святкування легкої перемоги над Дортмундом.
    23. Сезон 1993/94. Зальцбург – Інтер – 0:1, 0:1. Із трофеєм – «нелетючий голландець» Денніс Бергкамп.
    24. Сезон 1994/95. Парма – Ювентус – 1:0, 1:1. Тріумф італійської зброї продовжила Парма. Фернандо Коуту, Фаустіно Аспрілья і Массімо Кріппа після фінального свистка у матчі-відповіді.
    25. Сезон 1995/96. Баварія – Бордо – 2:0, 3:1. Голкіпер Олівер Кан запалює святкування Мюнхена.
    26. Сезон 1996/97. Шальке – Інтер – 1:0, 0:1, по пенальті 4:1. У грі – голкіпер «кобальтових» Єнс Леманн.
    27. Сезон 1997/98. Інтер – Лаціо – 3:0. «Нерадзуррі» впевнено реабілітувалися наступного року. Роналдо і Тарібо Уест не хочуть ділитися кубком із партнерами.
    28. Сезон 1998/99. Парма – Марсель – 3:0. Марсельці Лоран Блан і Флоран Моріс почуваються спустошено на полі «Лужників» після фінального свистка.
    29. Сезон 1999/00. Галатасарай – Арсенал – 0:0, по пенальті 4:1. Фатіх Терім – творець пам'ятної стамбульської команди на перетині століть.
    30. Сезон 2000/01. Ліверпуль – Алавес – 5:4. Божевільний матч – божевільні кадри. Майкл Оуен приземлився на Антоніо Кармону.
    31. Сезон 2001/02. Фейєнорд – Борусія Д – 3:2. Форвард Роттердаму П'єр ван Хойдонк відкриває рахунок.
    32. Сезон 2002/03. Порту – Селтік – 3:2. Наставник «драконів» Жозе Моурінью очікує на свій перший єврокубковий тріумф.
    33. Сезон 2003/04. Валенсія – Марсель – 2:0. Ключовий момент поєдинку – вилучення французького голкіпера Фаб'єна Бартеза.
    34. Сезон 2004/05. ЦСКА – Спортінг – 3:1. Валерій Газзаєв – на коні.
    35. Сезон 2005/06. Севілья – Мідлсбро – 4:0. Дані Алвес очолює похід андалусійців за трофеєм.
    36. Сезон 2006/07. Севілья – Еспаньйол – 2:2, по пенальті 3:1. Перша реакція на вирішальний удар у «лотереї».
    37. Сезон 2007/08. Зеніт – Рейнджерс – 2:0. Наступний день після фіналу. Так виглядав Манчестер після 100-тисячної навали фанатів шотландського клубу.
    38. Сезон 2008/09. Шахтар – Вердер – 2:1. Хтось поніс знесиленого Развана Раца, а Месут Озіл страждає.
    39. Сезон 2009/10. Атлетіко – Фулхем – 2:1. Серхіо Агуеро, Дієго Форлан і Ко привезли трофей у Мадрид.
    40. Сезон 2010/11. Порту – Брага – 1:0. Наставник «драконів» Андре Віллаш-Боаш (праворуч) святкує перемогу.
    41. Сезон 2011/12. Атлетіко – Атлетік – 3:0. Без коментарів.
    42. Сезон 2012/13. Челсі – Бенфіка – 2:1. На «Амстердам Арені» в присутності Мішеля Платіні ще живі легенди – Йохан Кройф та Еусебіо.
    43. Сезон 2013/14. Севілья – Бенфіка – 0:0, по пенальті 4:2. Гаряча молитва португальців у серії пенальті їм не допомогла. Прокляття Белли Гуттмана виявилося сильнішим.
    44. Сезон 2014/15. Севілья – Дніпро – 3:2. Руслан Ротань у щирих обіймах партнерів після свого ідеально виконаного штрафного. Коли віра в перемогу ще жевріла...
    45. Сезон 2015/16. Ліверпуль – Севілья – 1:3. Євген Коноплянка у фіналі не зіграв, але до святкування долучився.
    Яскравий маршрут історією з українським присмаком. Всі 45 фіналів Кубка УЄФА та Ліги Європи

    Джерело: football24.ua

    УЄФА футбол спорт
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