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Пропонує яскравий маршрут крізь історію другого за престижністю єврокубка

У фіналі Ліги Європи, який пройде сьогодні в Стокгольмі, зіграють англійський МЮ і голландський «Аякс».

Нагадаємо, що Європейський футбольний Союз (УЄФА) скасував цілу низку заходів, які стосувалися церемонії відкриття фіналу Ліги Європи в Стокгольмі. Шоу буде урізано до мінімуму через трагічні події в Манчестері, де під час концерту був здійснений зухвалий теракт.

«Повноцінного шоу не буде. Зараз не час святкувати, ми повинні проявити повагу і солідарність. Але питання про те, щоб перенести фінальний матч, навіть не піднімалося. Ми впевнені, що ці огидні атаки не мають нам заважати грати у футбол. Ситуація була напруженою і до цих подій, але ми впевнені, що під час гри все буде добре», – сказав президент УЄФА Александер Чеферін в інтерв'ю Radiosporten.

Усі фінали Кубка УЄФА та Ліги Європи у 45 фото: Шахтар, Дніпро і Коноплянка поруч із Марадоною, Роналдо та Каном:

Джерело: football24.ua