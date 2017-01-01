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    Хокеїсти влаштували страшне побоїще на турнірі в Чехії

    • Сьогодні, 12:39
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    Словесна сутичка переросла в побоїще, у якому дісталося навіть арбітру

    Неприємний інцидент стався на традиційному, міжнародному турнірі з хокею EASTER CUP, який напередодні відбувся у чеському місті Мост на арені BILINA

    17 річні хокеїсти Бреста в матчі за третє місце влаштували масову бійку з однолітками з академії Кошице.

    Бійка виникла вже після фінального свистка, коли незадоволені білоруські спортсмени почали з'ясовувати стосунки з арбітром і суперниками з Кошице. У результаті словесна сутичка переросла в побоїще, у якому дісталося навіть арбітру.

    Про які-небудь санкції або штрафи, накладені на команди, не повідомляється.

    спорт бійка
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