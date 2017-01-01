Хокеїсти влаштували страшне побоїще на турнірі в Чехії

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Словесна сутичка переросла в побоїще, у якому дісталося навіть арбітру

Неприємний інцидент стався на традиційному, міжнародному турнірі з хокею EASTER CUP, який напередодні відбувся у чеському місті Мост на арені BILINA

17 річні хокеїсти Бреста в матчі за третє місце влаштували масову бійку з однолітками з академії Кошице.

Бійка виникла вже після фінального свистка, коли незадоволені білоруські спортсмени почали з'ясовувати стосунки з арбітром і суперниками з Кошице. У результаті словесна сутичка переросла в побоїще, у якому дісталося навіть арбітру.

Про які-небудь санкції або штрафи, накладені на команди, не повідомляється.