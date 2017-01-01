Хокеїсти влаштували страшне побоїще на турнірі в Чехії
- Сьогодні, 12:39
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Словесна сутичка переросла в побоїще, у якому дісталося навіть арбітру
Неприємний інцидент стався на традиційному, міжнародному турнірі з хокею EASTER CUP, який напередодні відбувся у чеському місті Мост на арені BILINA
17 річні хокеїсти Бреста в матчі за третє місце влаштували масову бійку з однолітками з академії Кошице.
Бійка виникла вже після фінального свистка, коли незадоволені білоруські спортсмени почали з'ясовувати стосунки з арбітром і суперниками з Кошице. У результаті словесна сутичка переросла в побоїще, у якому дісталося навіть арбітру.
Про які-небудь санкції або штрафи, накладені на команди, не повідомляється.