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    Фуркад залишив церемонію нагородження на ЧС через російських біатлоністів

    • Сьогодні, 10:55
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    Росіянин Шипулін відмовився потиснути руку французові

    Французький біатлоніст Мартен Фуркад демонстративно пішов з церемонії нагородження змішаної естафети на ЧС-2017.

    Спортсмен зробив це після того, як на третю сходинку п'єдесталу піднялася збірна Росії, у складі якої був Олександр Логінов. Проходячи повз російську команду, Фуркад щось сказав у бік спортсменів.

    Нагадаємо, що Фуркад неодноразово критикував Логінова через дискваліфікацію за допінг.

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