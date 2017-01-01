Фуркад залишив церемонію нагородження на ЧС через російських біатлоністів
- Сьогодні, 10:55
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Росіянин Шипулін відмовився потиснути руку французові
Французький біатлоніст Мартен Фуркад демонстративно пішов з церемонії нагородження змішаної естафети на ЧС-2017.
Спортсмен зробив це після того, як на третю сходинку п'єдесталу піднялася збірна Росії, у складі якої був Олександр Логінов. Проходячи повз російську команду, Фуркад щось сказав у бік спортсменів.
Нагадаємо, що Фуркад неодноразово критикував Логінова через дискваліфікацію за допінг.