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    Іспанські журналісти створили відео, де спростовують усі звинувачення фанатів «Райо Вальєкано» на адресу Зозулі

    • Сьогодні, 10:45
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    Журналісти ресурсу Mulberry Media опублікували відеоролик, де розповідають про справжню діяльність Романа Зозулі та останні події в Україні

    Відео орієнтоване на іспанську аудиторію, але також перекладене англійською та російською мовами для того, щоб якомога більше людей дізналися про справжні події, які відбуваються в Україні, та зрозуміли, що Зозуля не є «нацистом». Відео створив журналіст Майкл Андерсен, який протягом трьох років працював в Україні, щоб зняти фільм про український футбол.

    Нагадаємо, що сьогодні Роман повинен прийняти рішення щодо свого майбутнього.

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