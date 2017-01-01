Іспанські журналісти створили відео, де спростовують усі звинувачення фанатів «Райо Вальєкано» на адресу Зозулі

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Журналісти ресурсу Mulberry Media опублікували відеоролик, де розповідають про справжню діяльність Романа Зозулі та останні події в Україні

Відео орієнтоване на іспанську аудиторію, але також перекладене англійською та російською мовами для того, щоб якомога більше людей дізналися про справжні події, які відбуваються в Україні, та зрозуміли, що Зозуля не є «нацистом». Відео створив журналіст Майкл Андерсен, який протягом трьох років працював в Україні, щоб зняти фільм про український футбол.

Нагадаємо, що сьогодні Роман повинен прийняти рішення щодо свого майбутнього.