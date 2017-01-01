Прес-конференція Моурінью тривала менше 10 секунд

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Тренер МЮ не дочекався запитань від журналістів і залишив конференц-залу

Традиційна прес-конференція головного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моурінью після матчу заключного туру англійської Прем'єр-ліги, в якому його команда здолала вдома «Кристал Пелас» (2:0), тривала всього 10 секунд.

Португальський фахівець не був налаштований на спілкування зі ЗМІ та прибув до майже порожньої зали для прес-конфренції в той момент, коли більшість журналістів ще спостерігала за футболістами, які здійснювали традиційне коло по полю Олд Траффорд з нагоди закінчення сезону.

Дама, яка супроводжувала Моурінью, запитала, чи немає у присутніх запитань до наставника. У гробовій тиші Моуріньо вийшов із зали зі словами: «Спасибі, побачимося, хлопці».