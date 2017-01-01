Смерть Віктора Чанова: найяскравіші моменти легенди «Динамо»

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Легендарний український воротар Віктор Чанов пішов з життя на 58-му році життя

Точну причину смерті поки що не вдалося встановити. Припускають, що Чанов помер через черепно-мозкову травму. У січні на нього напали невідомі і сильно побили. Він пережив складну операцію.

Віктор Вікторович Чанов (21 липня 1959 р., Сталіно – 8 лютого 2017, Київ) – український футболіст, воротар. Майстер спорту СРСР міжнародного класу (1980). Заслужений майстер спорту СРСР (1986). Кар’єру починав у донецькому «Шахтарі», більшу її частину провів у воротах київського «Динамо».

Син воротаря Віктора Чанова, брат В’ячеслава Чанова. Один з найкращих воротарів СРСР 1980-х років.

Був тренером (1995, 1996) і головним тренером (1996) клубу ЦСКА-«Борисфен» (Київ).