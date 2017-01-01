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    Світоліна: Це особлива перемога для мене, я дуже щаслива

    • Сьогодні, 12:05
    • Розсилка
    Еліна Світоліна
    Еліна Світоліна

    Після перемоги на тунірі в Дубаї українка увійде до ТОП-10 рейтингу WTA

    Перша ракетка України Еліна Світоліна прокоментувала свою перемогу на турнірі в Дубаї.

    «Це дуже особлива перемога для мене, я дуже щаслива. Проти Каролін завжди важко грати, вона ніколи не здається. Це був неймовірний матч, я дуже рада, що виграла.

    Було неймовірно важко. Я працювала багато років і рада, що це почало приносити плоди у вигляді трофеїв.

    Я дуже щаслива, сподіваюся, що Жюстін Енен дивилася цей матч по ТБ.

    У мене так багато емоцій, я не можу висловити їх. Спасибі велике публіці, яка мене підтримувала. Я насолоджувалася грою на цьому турнірі», - заявила Еліна Світоліна.

    Нагадаємо, після перемоги на тунірі в Дубаї українка увійде до ТОП-10 рейтингу WTA.

    Джерело: Чемпіон
    спорт теніс Еліна Світоліна
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