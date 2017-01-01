Світоліна: Це особлива перемога для мене, я дуже щаслива

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Еліна Світоліна

Після перемоги на тунірі в Дубаї українка увійде до ТОП-10 рейтингу WTA

Перша ракетка України Еліна Світоліна прокоментувала свою перемогу на турнірі в Дубаї.

«Це дуже особлива перемога для мене, я дуже щаслива. Проти Каролін завжди важко грати, вона ніколи не здається. Це був неймовірний матч, я дуже рада, що виграла.

Було неймовірно важко. Я працювала багато років і рада, що це почало приносити плоди у вигляді трофеїв.

Я дуже щаслива, сподіваюся, що Жюстін Енен дивилася цей матч по ТБ.

У мене так багато емоцій, я не можу висловити їх. Спасибі велике публіці, яка мене підтримувала. Я насолоджувалася грою на цьому турнірі», - заявила Еліна Світоліна.

Нагадаємо, після перемоги на тунірі в Дубаї українка увійде до ТОП-10 рейтингу WTA.