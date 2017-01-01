Українки достойно виступили на тенісному турнірі в Римі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна пробилась до 1/8 турніру в Римі, в той час як Леся Цуренко поступилась тенісистці Венус Вільямс.

Переможну хвилю першої ракетки України не зуміла підтримати Леся Цуренко.

В 1/16 турніру в Римі киянка поступилась грізній Венус Вільямс з рахунком 4:6, 3:6.

Прима українського тенісу Еліна Світоліна, тим часом, другий раунд італійського турніру здолала не без труднощів.

Француженка Алізе Корне пручалась майже 2,5 години. Українка перемогла з рахунком 6:4, 7:6. Далі на Світоліну чекає дуель із німкенею Моною Бартель.