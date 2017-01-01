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    Українки достойно виступили на тенісному турнірі в Римі

    • Сьогодні, 08:57
    • Розсилка
    Еліна Світоліна
    Еліна Світоліна

    Еліна Світоліна пробилась до 1/8 турніру в Римі, в той час як Леся Цуренко поступилась тенісистці Венус Вільямс.

    Переможну хвилю першої ракетки України не зуміла підтримати Леся Цуренко.

    В 1/16 турніру в Римі киянка поступилась грізній Венус Вільямс з рахунком 4:6, 3:6.

    Прима українського тенісу Еліна Світоліна, тим часом, другий раунд італійського турніру здолала не без труднощів.

    Француженка Алізе Корне пручалась майже 2,5 години. Українка перемогла з рахунком 6:4, 7:6. Далі на Світоліну чекає дуель із німкенею Моною Бартель.

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