Улюблена команда Трампа «Нью-Інгленд Петріотс» виграла Супербоул-2017
- Сьогодні, 13:52
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Розсилка
У ніч на понеділок, 6 лютого, у матчі між Нью-Інгленд та Атлантою визначився чемпіон Національної футбольної ліги (НФЛ)
В овертаймі перемогу здобули Петріотс, які вп'яте стали переможцями Супербоулу.
Зустріч відбулася у Г'юстоні на арені NRG Stadium і завершилася з рахунком 34:28.
За підсумками трьох чвертей Фалконс вигравали з рахунком 28:9, проте Петріотс розгромили суперника у заключній чверті - 19:0, а потім дотиснули в овертаймі.
25-очковий камбек Нью-Інгленд став найбільшим в історії Супербоулів і третім - в історії плей-офф.
Квотербек Том Бреді став найціннішим гравцем Супербоулу вчетверте, встановивши рекорд ліги.
До цього вони «патріоти» вигравали почесне звання у 2001, 2003, 2004 та 2014 роках.
«Соколи» ніколи не вигравали титул, і лише вдруге в історії зіграли у головному матчі НФЛ.
Президент США Дональд Трамп також не залишився осторонь головної спортивної події року в Америці. Ще під час передвиборної кампанії він неодноразово називав Бреді своїм улюбленим спортсменом і другом.
«Який неймовірний камбек і перемога Петріотс. Том Бреді, Боб Крафт (власник команди, - прим. ред.) і тренер Б (Білл Белічик - головний тренер команди, - прим. ред.) - природжені переможці», - написав Трамп у своєму Твіттері.
What an amazing comeback and win by the Patriots. Tom Brady, Bob Kraft and Coach B are total winners. Wow!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 лютого 2017 р.
Національна футбольна ліга
Супербоул-2017 з американського футболу
5 лютого
Атланта Фалконс - Нью-Інгленд Петріотс - 28:34 ОТ (0:0, 21:3, 7:6, 0:19, 0:6)
IT'S OVER! IT'S OVER!— NFL (@NFL) 6 лютого 2017 р.
JAMES WHITE WINS IT FOR THE @PATRIOTS!
WHAT A GAME! #SB51 #PATRIOTS https://t.co/nZzQJGWRmC