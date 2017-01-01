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    Улюблена команда Трампа «Нью-Інгленд Петріотс» виграла Супербоул-2017

    • Сьогодні, 13:52
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    Дональд Трамп з дружиною відвідав фінальну гру НФЛ
    Дональд Трамп з дружиною відвідав фінальну гру НФЛ

    У ніч на понеділок, 6 лютого, у матчі між Нью-Інгленд та Атлантою визначився чемпіон Національної футбольної ліги (НФЛ)

    В овертаймі перемогу здобули Петріотс, які вп'яте стали переможцями Супербоулу.

    Зустріч відбулася у Г'юстоні на арені NRG Stadium і завершилася з рахунком 34:28.

    За підсумками трьох чвертей Фалконс вигравали з рахунком 28:9, проте Петріотс розгромили суперника у заключній чверті - 19:0, а потім дотиснули в овертаймі.

    25-очковий камбек Нью-Інгленд став найбільшим в історії Супербоулів і третім - в історії плей-офф.

    Квотербек Том Бреді став найціннішим гравцем Супербоулу вчетверте, встановивши рекорд ліги.

    До цього вони «патріоти» вигравали почесне звання у 2001, 2003, 2004 та 2014 роках.

    «Соколи» ніколи не вигравали титул, і лише вдруге в історії зіграли у головному матчі НФЛ.

    Президент США Дональд Трамп також не залишився осторонь головної спортивної події року в Америці. Ще під час передвиборної кампанії він неодноразово називав Бреді своїм улюбленим спортсменом і другом.

    «Який неймовірний камбек і перемога Петріотс. Том Бреді, Боб Крафт (власник команди, - прим. ред.) і тренер Б (Білл Белічик - головний тренер команди, - прим. ред.) - природжені переможці», - написав Трамп у своєму Твіттері.

    Національна футбольна ліга

    Супербоул-2017 з американського футболу

    5 лютого

    Атланта Фалконс - Нью-Інгленд Петріотс - 28:34 ОТ (0:0, 21:3, 7:6, 0:19, 0:6)


    Джерело: Чемпіон
    Дональд Трамп
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