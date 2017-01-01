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    Усик знявся у кліпі про війну на Донбасі

    • Сьогодні, 17:03
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    Український боксер Олександр Усик знявся у кліпі, присвяченому Дню прикордонника

    Чемпіон світу у першій важкій вазі (до 91 кг) за версією WBO (Всесвітньої боксерської організації) заспівав пісню «Наш кордон» разом з іншим відомим спортсменом Василем Вірастюком та співаком Віктором Винником.

    Зазначається, що сюжет кліпу засновано на реальних подіях, які відбувалися під час війни на Донбасі – у Дебальцевому, Червоній Талаківці, Дяковому.

    Джерело: Еспресо ТВ

    Александр Усик спорт бокс
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