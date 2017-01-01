Усик знявся у кліпі про війну на Донбасі
- Сьогодні, 17:03
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Український боксер Олександр Усик знявся у кліпі, присвяченому Дню прикордонника
Чемпіон світу у першій важкій вазі (до 91 кг) за версією WBO (Всесвітньої боксерської організації) заспівав пісню «Наш кордон» разом з іншим відомим спортсменом Василем Вірастюком та співаком Віктором Винником.
Зазначається, що сюжет кліпу засновано на реальних подіях, які відбувалися під час війни на Донбасі – у Дебальцевому, Червоній Талаківці, Дяковому.
Джерело: Еспресо ТВ