Володимир Кличко провів відкрите тренування перед боєм з Джошуа
- Сьогодні, 13:53
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Поєдинок відбудеться 29 квітня на стадіоні «Вемблі»У Лондоні колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко провів відкрите тренування перед поєдинком з чемпіоном IBF Ентоні Джошуа.
Природно, що жодних карт перед суперником українець не відкривав. Провів легку розминку і спаринг з тренером. «Я насолоджуюся своєю роботою», – сказав Володимир.
Нагадаємо, що бій Кличка і Джошуа відбудеться вже цієї суботи, 29 квітня, на стадіоні «Вемблі».
Джерело: segodnya.ua