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    Володимир Кличко провів відкрите тренування перед боєм з Джошуа

    • Сьогодні, 13:53
    • Розсилка

    Поєдинок відбудеться 29 квітня на стадіоні «Вемблі»

    У Лондоні колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко провів відкрите тренування перед поєдинком з чемпіоном IBF Ентоні Джошуа.

    Природно, що жодних карт перед суперником українець не відкривав. Провів легку розминку і спаринг з тренером. «Я насолоджуюся своєю роботою», – сказав Володимир.

    Нагадаємо, що бій Кличка і Джошуа відбудеться вже цієї суботи, 29 квітня, на стадіоні «Вемблі».

    Джерело: segodnya.ua

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