Як гравці «Реала» лупцювали Мессі

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Нападаючий «Барселони» Ліонель Мессі оформив дубль в матчі з «Реалом» (3:2)

Лідер «Барселони» і збірної Аргентини Ліонель Мессі провів фантастичний матч в Мадриді проти «Реалу». Захисники мадридського клубу змушені були постійно порушувати правила проти аргентиця. Що більше Мессі навіть втратив зуб після зіткнення з Марсело.

Але це не завадило Мессі двічі забити у ворота мадридського клубу.

До речі переможний гол став 500-м для Мессі у складі каталонського клубу.

Нагадаємо, що матч «Реал» - «Барселона» завершився з рахунком - 2:3.



