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    Як гравці «Реала» лупцювали Мессі

    • Сьогодні, 17:42
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    Нападаючий «Барселони» Ліонель Мессі оформив дубль в матчі з «Реалом» (3:2)

    Лідер «Барселони» і збірної Аргентини Ліонель Мессі провів фантастичний матч в Мадриді проти «Реалу». Захисники мадридського клубу змушені були постійно порушувати правила проти аргентиця. Що більше Мессі навіть втратив зуб після зіткнення з Марсело. 

    Але це не завадило Мессі двічі забити у ворота мадридського клубу.

    До речі переможний гол став 500-м для Мессі у складі каталонського клубу.

    Нагадаємо, що матч «Реал» - «Барселона» завершився з рахунком - 2:3.


    футбол спорт
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