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Ребров тренував київську команду протягом трьох років

Вчора ввечері Сергій Ребров залишив посаду головного тренера футбольного клубу «Динамо» (Київ). Впродовж трьох років тренерства Реброва кияни двічі ставали чемпіонами України та двічі вигравали Кубок України. Однак сезон 2016/17 став вкрай невдалим для київської команди. У Лізі чемпіонів у груповому етапі «Динамо» посіло останнє місце в групі. В чемпіонаті України команда стала другою.

У фіналі Кубка України «Динамо» поступилось «Шахтарю» з рахунком 0:1.

Після останнього матчу «Динамо» Сергій Ребров заявив про свою відставку з поста тренера.













Джерело: fcdynamo.kiev