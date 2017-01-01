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    Ярмоленко забив гол за збірну світу у благодійному матчі в Мадриді

    • Сьогодні, 00:48
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    Це був прощальний поєдинок для домашньої арени мадридського «Атлетико» - «Вісенте Кальдерон»

    Капітан київського «Динамо» і один з лідерів збірної України з футболу Андрій Ярмоленко взяв участь у благодійному матчі між легендами мадридського «Атлетико» і збірною світу.

    Зустріч пройшла в Мадриді і стала прощальним поєдинком для стадіону «Вісенте Кальдерон». Ярмоленко з'явився на поле відразу після перерви і забив один з п'яти м'ячів збірної світу. На 57-й хвилині гри українець відзначився ударом головою. Асистував Ярмоленку мексиканець Куатемок Бланко.

    Ярмоленко був одним з небагатьох діючих футболістів у збірній світу.

    Крім нього, грали Роналдіньо, Рене Ігіта, Звонімір Бобан, Клаудіо Каніджа, Єжи Дудек, Ріяд Марез і багато інших зірок. Матч закінчився перемогою збірної світу 5:4.



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