Запасний футболіст заробив пенальті у ворота своєї команди

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Курйозний епізод стався в чемпіонаті Португалії

У матчі 41-го туру португальської Сегунди «Спортінг B» приймав «Академіку».

На 58-й хвилині зустрічі за рахунку 1:0 на користь «Спортінга» 20-річний півзахисник Будаг Насиров, який розминався за воротами, вирішив зупинити м'яч, що залишав межі поля, і торкнувся його рукою. Арбітр зустрічі попередив азербайджанського гравця, і призначив пенальті, який був реалізований.

Насиров потім вийшов на поле за рахунку – 1:1, але через хвилину його команда знову пропустила і програла в підсумку той матч – 1:2.