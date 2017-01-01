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    Запасний футболіст заробив пенальті у ворота своєї команди

    • Сьогодні, 17:20
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    Курйозний епізод стався в чемпіонаті Португалії

    У матчі 41-го туру португальської Сегунди «Спортінг B» приймав «Академіку».

    На 58-й хвилині зустрічі за рахунку 1:0 на користь «Спортінга» 20-річний півзахисник Будаг Насиров, який розминався за воротами, вирішив зупинити м'яч, що залишав межі поля, і торкнувся його рукою. Арбітр зустрічі попередив азербайджанського гравця, і призначив пенальті, який був реалізований.

    Насиров потім вийшов на поле за рахунку – 1:1, але через хвилину його команда знову пропустила і програла в підсумку той матч – 1:2.

    футбол спорт
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