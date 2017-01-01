Нова порція плівок Онищенка: зять Тимошенко носить у суди мільйонні хабарі?



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Артур Чечоткін та Євгенія Тимошенко

Онищенко стверджує, що судді вимагають дати їм 2 млн. Причому «зв’язковим» з цього приводу називає Артура Чечоткіна

Зять Юлії Тимошенко Артур Чечоткін міг займатись вирішенням судових проблем одіозного біглого депутата Олександра Онищенка.

Це витікає з запису нібито розмови Онищенка з екс-депутатом «Народного фронту» та одним з найближчих соратників колишнього прем’єра Арсенія Яценюка Миколою Мартиненком. Запис оприлюднено ресурсом «Страна».

В ході розмови Мартиненко пропонує своєму співрозмовнику варіанти вирішення ситуації з компрометуючими президента записами, які нібито має Онищенко, та переслідуванням депутата, на якого заведена кримінальна справа. Сам Онищенко однією зі своїх умов ставить відновлення депутатської недоторканості рішенням Адміністративного суду.

Онищенко говорить, що судді вимагають дати їм два мільйони гривень авансу. Причому на уточнююче питання Мартиненка «Хто в тебе на зв’язку з цього приводу?» Онищенко називає прізвище Артура Чечоткіна – чоловіка доньки Юлії Тимошенко Євгенії. Ось цей фрагмент діалогу:

Онищенко: Я ж сказав, що вони сказали, що треба два їм дати (мова йде про два мільйони гривень авансу – Ред.)

Мартиненко: Хто в тебе на зв'язку з цього приводу?

Онищенко: Ну є там люди. ЮВТ (мабуть, мова йде про Юлію Володимирівну Тимошенко - ред.). Вона не розрахується.

Мартиненко: Вони давали людину на зв'язок з...

Онищенко: Ну там буде зять її наймати.

Мартиненко: Саш, потрібно давати прізвище...

Онищенко: Ну Артур Чечоткін

Мартиненко: Артур Чечоткін. Добре.









Нагадаємо, на початку грудня Онищенко звинуватив Адміністрацію президента України Петра Порошенка у «скупці» голосів у парламенті через нього та кількох інших депутатів.

Онищенко запевняє, що протягом року записував свої бесіди з Порошенком на ручний годинник з диктофоном. Депутат повідомив, що передав цей компромат американським спецслужбам 29 листопада.