Як соцмережі жартували зі спроби НАБУ затримати Насірова. Добірка фотожаб

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Користувачі соцмереж не вірять в хворобу очільника ДФС

В соціальних мережах неоднозначно оцінюють ситуацію з затриманням Насірова та його станом здоров'я. Ця подія викликала бурхливе обговорення, багато відомих блогерів поставилися до інциденту з гумором.

Не оминули своєю увагою жартівники і вахтера лікарні «Феофанія», де знаходився Роман Насіров.

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотатиме про обрання запобіжного заходу очільнику ДФС Роману Насірову у вигляді утримання під вартою, а також про його усунення з посади.

Співробітники НАБУ і САП пізно ввечері 2 березня вручили підозру голові Державної фіскальної служби Роману Насірову у скоєнні кримінального правопорушення. Після цього останньому стало зле. Лікарі діагностували у глави ДФС інфаркт міокарда.

Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро України проводить обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі Державної фіскальної служби, в рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями глави ДФС Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти колишнього народного депутата Олександра Онищенка.

Адвокати Насірова вважають, що його затримання і повідомлення про підозру відбулися незаконно. Антикорупційний прокурор Назар Холодницький заявив, що Насіров збирався виїхати за кордон.

Сьогодні, 3 березня, Насіров святкує день народження.