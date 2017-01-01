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    Справа Насірова

    Як соцмережі жартували зі спроби НАБУ затримати Насірова. Добірка фотожаб

    • Сьогодні, 13:43
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    Користувачі соцмереж не вірять в хворобу очільника ДФС

    В соціальних мережах неоднозначно оцінюють ситуацію з затриманням Насірова та його станом здоров'я. Ця подія викликала бурхливе обговорення, багато відомих блогерів поставилися до інциденту з гумором.

    Не оминули своєю увагою жартівники і вахтера лікарні «Феофанія», де знаходився Роман Насіров.

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    Як соцмережі жартували зі спроби НАБУ затримати Насірова. Добірка фотожаб
    Як соцмережі жартували зі спроби НАБУ затримати Насірова. Добірка фотожаб
    Як соцмережі жартували зі спроби НАБУ затримати Насірова. Добірка фотожаб
    Як соцмережі жартували зі спроби НАБУ затримати Насірова. Добірка фотожаб
    Як соцмережі жартували зі спроби НАБУ затримати Насірова. Добірка фотожаб
    Як соцмережі жартували зі спроби НАБУ затримати Насірова. Добірка фотожаб
    Як соцмережі жартували зі спроби НАБУ затримати Насірова. Добірка фотожаб
    Як соцмережі жартували зі спроби НАБУ затримати Насірова. Добірка фотожаб
    Як соцмережі жартували зі спроби НАБУ затримати Насірова. Добірка фотожаб
    Як соцмережі жартували зі спроби НАБУ затримати Насірова. Добірка фотожаб
    Як соцмережі жартували зі спроби НАБУ затримати Насірова. Добірка фотожаб
    Як соцмережі жартували зі спроби НАБУ затримати Насірова. Добірка фотожаб
    Як соцмережі жартували зі спроби НАБУ затримати Насірова. Добірка фотожаб
    Як соцмережі жартували зі спроби НАБУ затримати Насірова. Добірка фотожаб
    Як соцмережі жартували зі спроби НАБУ затримати Насірова. Добірка фотожаб

    Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотатиме про обрання запобіжного заходу очільнику ДФС Роману Насірову у вигляді утримання під вартою, а також про його усунення з посади.

    Співробітники НАБУ і САП пізно ввечері 2 березня вручили підозру голові Державної фіскальної служби Роману Насірову у скоєнні кримінального правопорушення. Після цього останньому стало зле. Лікарі діагностували у глави ДФС інфаркт міокарда.

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    Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро України проводить обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі Державної фіскальної служби, в рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями глави ДФС Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти колишнього народного депутата Олександра Онищенка.

    Адвокати Насірова вважають, що його затримання і повідомлення про підозру відбулися незаконно. Антикорупційний прокурор Назар Холодницький заявив, що Насіров збирався виїхати за кордон.

    Сьогодні, 3 березня, Насіров святкує день народження.

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