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    Ситуація в Авдіївці

    Запасів води у Авдіївці вистачить на 4 доби

    • Сьогодні, 12:07
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    Фото: Депо

    Внаслідок обстрілу прифронтове місто залишилося без електропостачання

    Внаслідок обстрілів у Авдіївці було пошкоджено високовольтну лінію, що призвело до припинення електропостачання міста та Авдіївського коксохімічного заводу. Через відсутність світла виникли проблеми із постачанням води. Про це ідеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

    За інформацією рятувальників, централізоване водопостачання здійснюється по графіку за рахунок створених резервів, яких вистачить на 4 доби. «Теплопостачання у місті здійснюється централізовано за рахунок заводської теплоенергоцентралі на природному газі. Температура повітря навколишнього середовища становить 2 градуси тепла», - інформують у ДСНС.

    За повідомленням ДСНС, близько 23:30 24 лютого в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії 110 кВ поблизу міста Авдіївка, що призвело до припинення електропостачання міста та Авдіївського коксохімічного заводу. Станом на 7:00 25 лютого централізоване електропостачання відсутнє.

    Зазначається, що об'єкти соціально-побутової сфери, що не мають власних систем резервного електроживлення планується забезпечити електроенергією від 6 генераторів ДСНС (в резерві знаходяться ще 6 генераторів різної потужності).

    День тому бойовики прицільно обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію, яка постачає воду в Авдіївку і навколишні населені пункти, а також Донецьк і Ясинувату.

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