Парубій задекларував десятки тисяч доларів готівки, земельні ділянки і автомобілі

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Доходи Голови Верховної Ради за рік зросли на 190 тисяч гривень

Голова Верховної Ради Андрій Парубій задекларував 537,47 тис. грн доходів за 2016 рік. Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передає УНІАН.

Згідно з даними декларації Парубія за 2016 рік, зарплата голови ВР, отримана за основним місцем роботи, становила 188,423 тис. грн. Також він отримав відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, компенсацію винайму готельного номера та страхові виплати - на загальну суму майже 349 тис. грн. З них 168 тисяч - компенсація вартості винайму готельного номера відповідно до частини першої статті 35 та частини четвертої статті 32 Закону України Про статус народного депутата України.

Також Парубій вказав у декларації зарплату дружини Уляни у Львівському національному університеті імені Івана Франка, яка за 2016 рік становила 17,888 тис. грн.

Крім того голова ВР задекларував 280 тис. грн та 28,5 тис. доларів готівкових коштів. Згідно з декларацією, він володіє автомобілем Suzuki SX4 2013 року випуску, вартість якого становить 143,9 тис. грн. У власності дружини перебуває Peugeot 508 2014 року випуску, вартістю 445 тис. грн. Також у декларації йдеться, що дружина Парубія володіє квартирою у Львові площею 21,6 кв. м, земельною ділянкою у Львівській області площею 1130 кв. м та житловим будинком у Львівській області площею 32 кв. м.

За 2015 рік Парубій задекларував 347,2 тис. грн доходів.

Як повідомлялося раніше, Перший віце-прем'єр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів задекларував дев'ять земельних ділянок і готівку.