Голова українського журі Євробачення-2017 Юрій Рибчинський: За такі гроші можна було провести три конкурси



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

Відомий поет розкритикував корупцію на Євробаченні

За нинішній бюджет Євробачення-2017 можна було б провести три таких конкурси. Про це в інтерв’ю dt.ua заявив відомий поет, голова українського журі Євробачення-2017 Юрій Рибчинський.

«Не знаю, куди дивиться наша прокуратура, але на поверхні — корупційна складова цього конкурсу», - обурюється Рибчинський. Він наводить минулорічний приклад, коли у Стокгольмі аналогічний конкурс досить пристойно провели за 9 млн євро, в Естонії колись витратили 12 млн євро. І хоча сума видатків, які були виділені на проведення цьогорічного конкурсу наразі офіційно не називається, експерт переконаний у витратах десятків мільйонів гривень, які можна було би зекономити.

«Такі цифри, як у нас, багатьом країнам навіть не снилися. Злиденний народ у Європі — і найдорожче Євробачення. Я б ще зрозумів, якби побудували новий концертний зал, котрий залишився б в Україні…», - каже Рибчинський, зауважуючи брак у країні концертних залів і неймовірно високу вартість оренди палацу «Україна». «Що це, взагалі, за європейське місто, в якому, практично, немає концертних залів? Так, на футбольному «Євро-2012» теж, не сумніваюся, була корупційна складова. Але тоді хоча б побудували дороги, реконструювали стадіони. І це все залишилося Україні. Таке враження, що кожна наступна влада в нашій країні хоче побити рекорд попередньої влади на ниві корупції», - обурюється він.

Сума усіх видатків конкурсу наразі не підрахована, але незалежні експерти уже заявляють про значну корупцію і завищення цін на проведені роботи. Так, наприклад, лише ремонт станції метро «Лівобережна» обійшовся у 24,5 мільйони гривень. Для порівняння, проведення минулого Євробачення в Україні у 2005 році обійшлося у приблизно 23 мільйони гривень.