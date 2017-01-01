Юрій Рибчинський: Правильно зробили, що не пустили Самойлову в Україну

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Фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

Відомий поет підтримав рішення української влади не пустити до країни порушницю закону

Голова українського журі конкурсу Євробачення-2017 Юрій Рибчинський підтримує рішення української влади заборонити участь російської співачки Юлії Самойловій у європейському пісенному конкурсі, який цими днями проходить у Києві. Про це він заявив в інтерв’ю dt.ua.

«Ця справа набула суто політичного забарвлення. Вважаю, що наші правоохоронні органи правильно зробили, тому що є закон, який діє стосовно багатьох естрадних, кіно- і театральних артистів РФ. Хочете приїжджати в Україну — то, будь ласка, не гастролюйте в Криму або Донбасі. І якщо є закон, то він має виконуватися», - зазначив Рибчинський.

Як повідомляв «Главком», наприкінці березня Служба безпеки України заборонила російській учасниці на конкурсі «Євробачення» Юлії Самойловій приїжджати в країну протягом трьох років.

Причиною стала те, що співачка відвідала окупований Крим у 2015 році, де виступила на концерті.

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