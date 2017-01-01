Кількість жертв вибуху на автобусній зупинці у Сирії сягнула 100 людей

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Канал 112

В Алеппо жертвами теракту стали біженці

Кількість жертв вибуху замінованого автомобіля в Алеппо біля колони автобусів з біженцями становить близько ста людей. Як повідомили представники сирійської організації цивільної оборони, відомої як «Білі каски», їхні волонтери нарахували 100 тіл, серед яких були жінки і діти, повідомляє «Радіо Свобода».

Раніше державні сирійські ЗМІ повідомили, що вибух 15 квітня вчинив смертник і щонайменше 39 людей було вбито.

Сирійський центр моніторингу дотримання прав людини, розташований у Лондоні, повідомив про понад 43 загиблих і прогнозував, що це число зростатиме. Державні ЗМІ опублікували фотографії, як стверджується, з місця події, на яких видно наслідки вибуху – обгорілі автобуси, людські тіла на землі і чорний дим.

Повстанці та уряд Сирії домовилися про евакуацію чотирьох міст, які перебувають в облозі. Однак через суперечку евакуація призупинилася, через це тисячі людей опинилися заблокованими в автобусах поблизу Алеппо, пише Deutsche Welle.

Люди від ранку п'ятниці змушені перебувати в автобусах без їжі та нормальних умов для сну й гігієни. В черзі застрягли майже 5000 людей.