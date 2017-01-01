Луценко: Убивця Вороненкова напередодні вчинення злочину відвідав Донецьк

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УНІАН

ГПУ України називає Кремль замовником убивства російського політика

Убивця екс-депутата російської Держдуми Дениса Вороненкова, колишній нацгвардієць Павло Паршов, 6 березня перебував на території окупованого Донбасу і мав контакти з проросійськими бойовиками. Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко в інтерв'ю виданню Bild, яке цитує видання Ліга.



«6 березня кілер перебував на тимчасово окупованій території, а саме в Донецьку ... Нацгвардійцям України заборонено перебувати в цьому районі. Ми обшукали квартиру, де він був з двома людьми ... Крім того, у кілера були зв'язки з терористами в зонах, які Україна не контролює », - розповів Луценко. Все це, за його словами, дає підставу підозрювати, що вбивство Вороненкова було замовлено в Кремлі.



Луценко нагадав, що Вороненков збирався дати свідчення проти президента-втікача Віктора Януковича. «Свідок Вороненков, звичайно, загинув не через ті заяви, які вже зробив, а через ті, які збирався зробити», - вважає генпрокурор.



Луценко повідомив також, що екс-депутат збирався заснувати в Україні центр з розслідування корупції у ФСБ.



1 квітня начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк повідомив, що Вороненкова встигли допитати у справі про злочини на Євромайдані.

Як повідомлялося, у центрі Києва сталося вбивство. Пізніше стало відомо, що вбитий – Денис Вороненков.

Охоронця Вороненкова поранено в ділянку серця, він співпрацює зі слідством. Кілер помер у лікарні на операційному столі. Лікарі чотири години оперували охоронця Вороненкова, його стан важкий.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав убивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова «звичною для Кремля показовою стратою свідків».

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що Вороненко був убитий громадянином України, агентом російських спецслужб, який проник в силові структури України. Кілер, за словами Геращенка, 13 місяців прослужив у Національній гвардії України. Водночас Кремль очікувано звинуватив у вбивстві Вороненкова Україну.

ЗМІ повідомляли, що убивця Вороненкова мав при собі посвідчення учасника бойових дій.

Колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов заявив про те, що вбитий Денис Вороненков звертався до Адміністрації президента з проханням забезпечити йому державну охорону у зв'язку з погрозами від екс-генерала ФСБ Олега Феоктістова.

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