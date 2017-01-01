Банківський сектор: вихід зі стагнації буде? (трансляція)

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Експерт проаналізує стан банківського сектору на сьогоднішній день і як позначиться на ньому новий транш МВФ

Сьогодніі, 16 березня, о 12:00 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Банківський сектор: вихід зі стагнації буде?»

Запрошені гості:

Єгор Перелигін, банкір, який проаналізує стан банківського сектору, як позначиться транш МВФ, чи є шанс вийти з економічної стагнації, шанси і можливості для заходу інвесторів а також щодо ситуації, яка склалася навколо російських банків в Україні.

Трансляцію прес-конференції можна побачити тут: