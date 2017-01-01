  1. Головна
  2. Главком-ТВ
    Главком-ТВ

    Банківський сектор: вихід зі стагнації буде? (трансляція)

    • Сьогодні, 11:58
    • Розсилка

    Експерт проаналізує стан банківського сектору на сьогоднішній день і як позначиться на ньому новий транш МВФ

    Сьогодніі, 16 березня, о 12:00 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Банківський сектор: вихід зі стагнації буде?»

    Запрошені гості:

    Єгор Перелигін, банкір, який проаналізує стан банківського сектору, як позначиться транш МВФ, чи є шанс вийти з економічної стагнації, шанси і можливості для заходу інвесторів а також щодо ситуації, яка склалася навколо російських банків в Україні.

    Трансляцію прес-конференції можна побачити тут:

    Читайте також
    економіка банки
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ