Церемонія відкриття «Євробачення» у Києві. Пряма трансляція



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Головний приз конкурс

Спеціальними гостями заходу стануть Джамала, Олег Скрипка, «Друга ріка» та Руслана

Вже зараз стартує офіційна церемонія відкриття «Євробачення-2017» у Києві.

Урочиста хода червоною доріжкою делегацій 42 країн-учасниць пісенного конкурсу відбувається на площі Конституції. На цій локації існують спеціальні зони для представників преси кожної країни-учасниці та акредитованих фанів конкурсу.

Одночасно на червоній доріжці перебуватимуть делегації 12-ти країн. Вони зупинятимуться для фотосесій, даватимуть інтерв'ю та залишатимуть автографи для фанів, - розповідає режисер події Сергій Проскурняк.

Церемонія продовжиться у Конгресово-виставковому центрі «Парковий», де на даху центру кожна делегація підніме прапор своєї країни, потім розпочнеться урочиста частина.

Спеціальними гостями заходу стануть Джамала, Олег Скрипка, «Друга ріка», Руслана. Вони виступатимуть у супроводі Національного оркестру народних інструментів України.

Нагадаємо, що у зв’язку з відкриттям пісенного конкурсу у Києві сьогодні вводиться тимчасове обмеження руху для транспортних засобів і пішоходів у центральній частині міста.

Півфінали «Євробачення» відбудуться 9 та 11 травня. Фінал – 13 травня.

Україна виступить під 22-м номером у фіналі пісенного конкурсу.

Читайте також матеріал «Главкома»: «Євробачення» у Києві. Як потрапити на концерти і не прогадати з квитком