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    Церемонія відкриття «Євробачення» у Києві. Пряма трансляція

    • Сьогодні, 17:00
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    Головний приз конкурс

    Спеціальними гостями заходу стануть Джамала, Олег Скрипка, «Друга ріка» та Руслана

    Вже зараз стартує офіційна церемонія відкриття «Євробачення-2017» у Києві.

    Урочиста хода червоною доріжкою делегацій 42 країн-учасниць пісенного конкурсу відбувається на площі Конституції. На цій локації існують спеціальні зони для представників преси кожної країни-учасниці та акредитованих фанів конкурсу.

    Одночасно на червоній доріжці перебуватимуть делегації 12-ти країн. Вони зупинятимуться для фотосесій, даватимуть інтерв'ю та залишатимуть автографи для фанів, - розповідає режисер події Сергій Проскурняк.

    Церемонія продовжиться у Конгресово-виставковому центрі «Парковий», де на даху центру кожна делегація підніме прапор своєї країни, потім розпочнеться урочиста частина.

    Спеціальними гостями заходу стануть Джамала, Олег Скрипка, «Друга ріка», Руслана. Вони виступатимуть у супроводі Національного оркестру народних інструментів України.

    Нагадаємо, що у зв’язку з відкриттям  пісенного конкурсу  у Києві сьогодні вводиться тимчасове обмеження руху для транспортних засобів і пішоходів у центральній частині міста.

    Півфінали «Євробачення» відбудуться 9 та 11 травня. Фінал – 13 травня.

    Україна виступить під 22-м номером у фіналі пісенного конкурсу.

    Читайте також матеріал «Главкома»: «Євробачення» у Києві. Як потрапити на концерти і не прогадати з квитком

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