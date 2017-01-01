Нарада Порошенка з очільниками ОДА південних областей
- Сьогодні, 13:45
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Петро Порошенко
У рамках робочого візиту відбувається нарада за участю керівників облдержадміністрацій чотирьох південних областей України
Президент України Петро Порошенко проводить нараду в Одеській області.
В нараді беруть участь керівники облдержадміністрацій чотирьох південних областей – Одеської, Миколаївської, Запорізької та Херсонської.
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Нагадаємо, президент України Петро Порошенко під час робочого візиту до Одеси представив нового голову Одеської облдержадміністрації Максима Степанова.
Джерело: 112 Україна