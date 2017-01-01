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    Нарада Порошенка з очільниками ОДА південних областей

    • Сьогодні, 13:45
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    Петро Порошенко
    Петро Порошенко

    У рамках робочого візиту відбувається нарада за участю керівників облдержадміністрацій чотирьох південних областей України

    Президент України Петро Порошенко проводить нараду в Одеській області.

    В нараді беруть участь керівники облдержадміністрацій чотирьох південних областей – Одеської, Миколаївської, Запорізької та Херсонської.

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    Нагадаємо, президент України Петро Порошенко під час робочого візиту до Одеси представив нового голову Одеської облдержадміністрації Максима Степанова.

    Джерело: 112 Україна

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