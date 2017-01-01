Порошенко: Розкриття вбивств Павла Шеремета і Дениса Вороненкова - справа честі правоохоронних органів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент України на на тренувальній базі спецпідрозділу «Альфа»

Президент Петро Порошенко наголошує на важливості розкриття резонансних злочинів, які були скоєні в останній період в Україні: вбивство журналіста Павла Шеремета, вбивство екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова та надзвичайної події на складах зберігання боєприпасів, розташованих неподалік від міста Балаклія Харківської області.

Глава держави зауважив, що правоохоронні органи працюють системно, хоча й «не все вдається передбачити та не все вдається відстежити».

«Але справою честі всіх правоохоронних органів України, і Служба (СБУ – ред.) має підставити своє плече і допомогти, є розкриття вчорашнього вбивства, коли біля готелю «Прем‘єр-палац» було вбито колишнього депутата Держдуми Росії і головного свідка у справі Януковича, і розкриття вбивства журналіста Павла Шеремета. Та й розкрити вчорашню диверсію у Харківській області – це теж справа військової контррозвідки разом з військовою прокуратурою», - підкреслив Петро Порошенко.