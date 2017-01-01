Рада розгляне законопроект щодо квот на телебаченні для української мови

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Парубій відкрив ранкове пленарне засідання парламенту

Голова Верховної Ради Андрій Парубій відкрив ранкове пленарне засідання.

У сесійній залі зареєструвався 351 народний депутат.

Сьогодні Верховна Рада планує розглянути законопроект щодо встановлення квот телепрограм українською мовою та визначитися стосовно питання Єдиного держреєстру військовозобов’язаних.

Також серед іншого парламентарі планують розглянути низку питань, які стосуються житлово-комунального господарства, зокрема у другому читанні законопроект про житлово-комунального послуги.

Крім цього, депутати мають намір визначитися стосовно низки законопроектів, які стосуються питань транспорту та вилучення окремих об’єктів з переліку, який не підлягає приватизації.

Нагадаємо, 15 березня, заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд достроково закрила ранкове пленарне засідання.