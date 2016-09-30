Розкішне «золоте весілля»: на Закарпатті три ромські пари побралися із шиком

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Одяг нареченої та взуття були позолочені, так само, як і телефон молодого

У соцмережу потрапило відео розкішного ромського весілля, де за одним столом святкували три пари, а зал був переповнений гостями. Відео весілля оприлюднили користувачі мережі «Одноклассники».

Святкування проходило в мукачівському ресторані Eventum Hall. Автор відео постійно наголошує, що одяг нареченої та взуття позолочені, так само як і телефон молодого.

З відео стає зрозуміло, що шлюб беруть одразу три ромські пари, які сидять за одним весільним столом. Тим часом гостей пригощають фруктами, шашликами та свининою, яку готують на грилі.

Пересуваються пари виключно на автомобілях преміум-класу – дорогих Audi та Mercedes-Benz.

Джерело: Mukachevo.net