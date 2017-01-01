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    Сходження Благодатного вогню в Єрусалимі. Онлайн-трансляція

    • Сьогодні, 13:40
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    Сьогодні, у Велику Суботу, 15 квітня, в храмі Гробу Господнього в Єрусалимі очікується сходження Благодатного вогню.

    Сходження Благодатного Вогню - найбільше чудо в християнському світі, яке відбувається раз на рік і є свідченням Божої любові до людини.

    Не тільки православні християни, але і представники різних конфесій із хвилюванням чекають на цю подію.

    З усього світу в Велику суботу до Храму Гробу Господнього стікаються паломники, щоб вмитися його благодатним світлом і отримати Боже благословіння.

    Дивіться онлайн-трансляцію з храму на «Главкомі»:

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