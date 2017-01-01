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    У Римі розпочалась Хресна хода за участю Папи Римського

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    Ходу, присвячену спогадам про смерть Ісуса Христа, щорічно проводять у п’ятницю Страсного тижня

    У Велику п’ятницю у Римі відбувається вечірня церемонія Хресного шляху (Via Crucis) до Колізею. 14 квітня за традицією її очолить Папа Римський.

    Ходу, присвячену спогадам про смерть Ісуса Христа, щорічно проводять у п’ятницю Страсного передвеликоднього тижня.

    З цієї нагоди у Колізеї збираються багато тисяч вірян та паломників, прибулих з усього світу. Скорботній церемонії Хресної дороги традиційно передує літургія Слова і обряд поклоніння Хресту у ватиканському Соборі святого Петра.

    дороги Папа Римський смерть
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