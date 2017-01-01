У Швеції встановили рекламний білборд, здатний кашляти від сигаретного диму

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Антитютюнову кампанію проводить місцева аптечна мережа.

У Швеції фармацевтична компанія запустила незвичайну рекламну акцію, спрямовану проти куріння тютюну. В центрі Стокгольма встановили білборд, здатний кашляти від сигаретного диму. «Живий» рекламний щит не залишив курців байдужими, змусивши сміятися, озиратися і підстрибувати від несподіванки, пише The Daily Mail.

Антитютюнову кампанію проводить аптечна мережа «Серце» (Apotek Hjärtat).

Створений в рамках акції рекламний щит оснащений детектором диму. Коли хтось курить біля такого білборда, чоловік на відеоекрані починає кашляти. Потім на щиті з'являється зображення різних лікарських препаратів, які можуть допомогти людині кинути погану звичку.

На каналі аптечної мережі «Серце» у YouTube з'явився ролик, що демонструє реакцію перехожих на білборд, здатний розпізнавати сигаретний дим. Деякі курці дивилися на рекламний щит із подивом, хтось злегка підстрибував від подиву чи сміявся.

У рекламному ролику чоловік з білборда звертається до глядачів зі словами: «Ми - шведська аптека «Серце». Наша місія - допомогти вам прожити більш довге і здорове життя. Ось чому я тут, щоб допомогти вам знайти нові, більш здорові звички якраз в період Нового року», - пояснює герой реклами.

Джерело: 112 Україна