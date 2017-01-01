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    У Верховній Раді – година запитань до уряду

    • Сьогодні, 10:05
    • Розсилка

    Жодних законопроектів у порядку денному не передбачено

    У Верховній Раді сьогодні відбудеться година запитань до уряду.

    Про це йдеться у порядку денному парламенту на п'ятницю.

    Крім того, на 12:30 заплановане урочисте засідання з нагоди 100-річчя Української революції 1917–1921 рр.

    Жодних законопроектів у порядку денному не передбачено.

    Як повідомлялося, 17 березня 1917 року в Києві було створено Українську Центральну Раду (УЦР) – національний політичний центр, згодом перший український парламент, який керував національно-визвольним рухом українського народу, а потім і відродженою державою – Українською Народною Республікою (УНР). 

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