В «Главкомі» прес-конференція: «Аналіз дій держави щодо військовополонених після їх звільнення»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чи відповідає українське законодавство міжнародним вимогам щодо захисту жертв порушень прав людини?

Сьогодні, 19 січня, о 12:00 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Аналіз дій держави щодо військовополонених після їх звільнення: проблеми доступу до лікування та психологічної реабілітації».

Запрошені гості:

Олександр Павліченко, Харківська правозахисна група;

Андрій Гладун, Українська Гельсінська спілка з прав людини;

Вадим Климюк, Українська фундація громадського здоров’я;

Оксана Сафронова, Українська фундація громадського здоров’я.

Учасники прес-конференції представлять звіт, в якому розглянуті передбачені законом гарантії та реальне втілення цих гарантій на основі аналізу 60 кейсів колишніх військовополонених.

В рамках прес-конференції буде дана відповідь на такі питання:

Чи відповідає українське законодавство міжнародним вимогам щодо захисту жертв порушень прав людини?

Яку допомогу реально отримують військовополонені після звільнення?

Якими є перешкоди у доступі до медичної допомоги та психологічної реабілітації для військовополонених та як їх усунути?

Трансляцію прес-конференції можна дивитись тут: