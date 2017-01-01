В «Главкомі» прес-конференція: «Аналіз дій держави щодо військовополонених після їх звільнення»
- Сьогодні, 11:58
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Розсилка
Чи відповідає українське законодавство міжнародним вимогам щодо захисту жертв порушень прав людини?
Сьогодні, 19 січня, о 12:00 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Аналіз дій держави щодо військовополонених після їх звільнення: проблеми доступу до лікування та психологічної реабілітації».
Запрошені гості:
- Олександр Павліченко, Харківська правозахисна група;
- Андрій Гладун, Українська Гельсінська спілка з прав людини;
- Вадим Климюк, Українська фундація громадського здоров’я;
- Оксана Сафронова, Українська фундація громадського здоров’я.
Учасники прес-конференції представлять звіт, в якому розглянуті передбачені законом гарантії та реальне втілення цих гарантій на основі аналізу 60 кейсів колишніх військовополонених.
В рамках прес-конференції буде дана відповідь на такі питання:
- Чи відповідає українське законодавство міжнародним вимогам щодо захисту жертв порушень прав людини?
- Яку допомогу реально отримують військовополонені після звільнення?
- Якими є перешкоди у доступі до медичної допомоги та психологічної реабілітації для військовополонених та як їх усунути?
Трансляцію прес-конференції можна дивитись тут: