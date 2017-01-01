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    В «Главкомі» прес-конференція: «Аналіз дій держави щодо військовополонених після їх звільнення»

    • Сьогодні, 11:58
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    Чи відповідає українське законодавство міжнародним вимогам щодо захисту жертв порушень прав людини?

    Сьогодні, 19 січня, о 12:00 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Аналіз дій держави щодо військовополонених після їх звільнення: проблеми доступу до лікування та психологічної реабілітації». 

    Запрошені гості: 

    • Олександр Павліченко, Харківська правозахисна група; 
    • Андрій Гладун, Українська Гельсінська спілка з прав людини; 
    • Вадим Климюк, Українська фундація громадського здоров’я; 
    • Оксана Сафронова, Українська фундація громадського здоров’я.

    Учасники прес-конференції представлять звіт, в якому розглянуті передбачені законом гарантії та реальне втілення цих гарантій на основі аналізу 60 кейсів колишніх військовополонених.

    В рамках прес-конференції буде дана відповідь на такі питання:

    • Чи відповідає українське законодавство міжнародним вимогам щодо захисту жертв порушень прав людини?
    • Яку допомогу реально отримують військовополонені після звільнення?
    • Якими є перешкоди у доступі до медичної допомоги та психологічної реабілітації для військовополонених та як їх усунути?

    Трансляцію прес-конференції можна дивитись тут: 

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