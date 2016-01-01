У «Главкомі» прес-конференція: «Міф як зброя в консцієнтальній війні сьогодення»

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Експерт розкаже про консцієнтальну війну як елемент гібридної війни

Сьогодні,, обв інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему «Міф як зброя у консцієнтальній (від лат. свідомість) війні сьогодення».

Запрошені гості:

Олександр Бондаренко, доцент Інституту філології КНУ ім. Т. Шевченка, котрий розкаже про консцієнтальну війну як елемент гібридної війни, яка мета консцієнтальної війни проти України, про міф як зброю та механізми протидії міфу, про систему інформаційно-пропагандистських та психологічних заходів, що вживаються із застосуванням засобів масової інформації, культури, мистецтва та інших (психотропних, психотронних) засобів протягом тривалого часу за ретельно розробленими сценаріями.

Трансляцію прес-конференції можна подивитись тут: