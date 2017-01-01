  1. Головна
  2. Главком-ТВ
    Главком-ТВ

    В «Главкомі» прес-конференція: «Нехтування інтелектуальною власністю: ризик втрати торговельних преференцій із США»

    • Сьогодні, 13:58
    • Розсилка

    Експерт розкаже, чим загрожує для України нехтування інтелектуальною власністю

    Сьогодні, 19 січня, о 14:00 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-брифінг на тему: «Нехтування інтелектуальною власністю:ризик втрати торговельних преференцій із США».

    Запрошені гості:

    Вікторія Пташник, народний депутат України 8-го скликання, Член Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики , Член групи з міжпарламентських зв’язків з Сполученими Штатами Америки, яка розкаже чим загрожує для України нехтування інтелектуальною власністю, чому зростає ризик потрапляння її у чорний список «301» (Щороку Офісом торгового представника США готується Спеціальний звіт 301), чому Україна може залишитися без преференцій з боку США.

    Трансляцію прес-конференції можна дивитись тут: 

     

    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ