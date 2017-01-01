В «Главкомі» прес-конференція: «Нехтування інтелектуальною власністю: ризик втрати торговельних преференцій із США»

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Експерт розкаже, чим загрожує для України нехтування інтелектуальною власністю

Сьогодні, 19 січня, о 14:00 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-брифінг на тему: «Нехтування інтелектуальною власністю:ризик втрати торговельних преференцій із США».

Запрошені гості:

Вікторія Пташник, народний депутат України 8-го скликання, Член Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики , Член групи з міжпарламентських зв’язків з Сполученими Штатами Америки, яка розкаже чим загрожує для України нехтування інтелектуальною власністю, чому зростає ризик потрапляння її у чорний список «301» (Щороку Офісом торгового представника США готується Спеціальний звіт 301), чому Україна може залишитися без преференцій з боку США.

Трансляцію прес-конференції можна дивитись тут: