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    У «Главкомі» прес-конференція: «Окупація Криму: розвінчування міфу про «непролиту» кров»

    • Сьогодні, 11:28
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    Учасники прес-конференції говоритимуть на тему, як і навіщо російська пропаганда створює міфи «непролитої» крові під час окупації Криму

    Сьогодні, 26 січня, об 11:30 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему «Окупація Криму: розвінчування міфу роспропаганди про «непролиту» кров».

    Запрошені гості:

    Гаяна Юксель, член Меджлісу кримськотатарського народу, директор ІА «Кримські новини» (QHA),

    Різа Шевкієв, член Меджлісу кримськотатарського народу.

    Учасники прес-конференції говоритимуть на тему, як і навіщо російська пропаганда створює міфи «непролитої» крові під час окупації Криму, нагадають імена загиблих як серед військовослужбовців, так і серед мирного населення, зокрема Решата Аметова.

    Трансляцію прес-конференції можна подивитись тут: 

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