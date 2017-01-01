У «Главкомі» прес-конференція: «Окупація Криму: розвінчування міфу про «непролиту» кров»
- Сьогодні, 11:28
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Учасники прес-конференції говоритимуть на тему, як і навіщо російська пропаганда створює міфи «непролитої» крові під час окупації Криму
Сьогодні, 26 січня, об 11:30 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему «Окупація Криму: розвінчування міфу роспропаганди про «непролиту» кров».
Запрошені гості:
Гаяна Юксель, член Меджлісу кримськотатарського народу, директор ІА «Кримські новини» (QHA),
Різа Шевкієв, член Меджлісу кримськотатарського народу.
Учасники прес-конференції говоритимуть на тему, як і навіщо російська пропаганда створює міфи «непролитої» крові під час окупації Криму, нагадають імена загиблих як серед військовослужбовців, так і серед мирного населення, зокрема Решата Аметова.
Трансляцію прес-конференції можна подивитись тут: