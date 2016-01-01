В «Главкомі» прес-конференція: «Поезія та плейбек-театр жестовою мовою»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мета заходу – показати, що будь-який івент можна організувати на інклюзивних засадах, тобто зробити його доступним для максимальної кількості людей

Сьогодні, 22 грудня, о 13:30 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Поезія та плейбек-театр жестовою мовою».

Запрошені гості:

Наталія Вайнілович, організаторка соціально-культурного проекту «АРТ-Плейбек»,ведуча Збірної плейбек-театрів Києва, практик театру, який працює зі спільнотами та громадами;

Олександра Смірнова, співорганізаторка Соціального проекту «Почути».

Учасники прес-конференції розкажуть про поетично-театральний вечір, де українські поети читатимуть власні вірші жестовою мовою, а плейбек-театр гратиме історії, спогади чи асоціації з життя глядачів, які викликали прочитані вірші.

Подія буде супроводжуватися послідовним перекладом на жестову мову.

Мета заходу – показати, що будь-який івент можна організувати на інклюзивних засадах, тобто зробити його доступним для максимальної кількості людей. Це також можливість почути один одного через діалог, побудований за допомогою мистецтва.

Станом на 2008 рік в Україні проживає близько 1,3 мільйони людей, що мають порушення слуху.

Трансляцію прес-конференції можна подивитись тут: