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    В «Главкомі» прес-конференція: «Свята наближаються! Як їх зустріти і залишитися живим?»

    • 29 Грудня, 11:58
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    Лікарка-дієтолог говоритиме про новорічне та різдвяне меню

    Сьогодні, 29 грудня, о 12:00 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться в прес-конференція на тему: «Свята наближаються! Як їх зустріти і залишитися живим?». 

    Запрошені гості:

    Оксана Скиталінська, лікарка-дієтолог, яка говоритиме про новорічне та різдвяне меню, щоб все було смачне і корисне для здоров’я; проблема переїдання та зловживання алкоголем, і як врятувати свій організм. 

    Трансляцію прес-конференції можна подивитись тут:

     

     

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