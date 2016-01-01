В «Главкомі» прес-конференція: «Свята наближаються! Як їх зустріти і залишитися живим?»

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Лікарка-дієтолог говоритиме про новорічне та різдвяне меню

Сьогодні, 29 грудня, о 12:00 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться в прес-конференція на тему: «Свята наближаються! Як їх зустріти і залишитися живим?».

Запрошені гості:

Оксана Скиталінська, лікарка-дієтолог, яка говоритиме про новорічне та різдвяне меню, щоб все було смачне і корисне для здоров’я; проблема переїдання та зловживання алкоголем, і як врятувати свій організм.

Трансляцію прес-конференції можна подивитись тут: