Великоднє богослужіння у Володимирському соборі. Онлайн-трансляція
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Великдень - перемога над смертю
Цього року християни усього світу відзначають свято Воскресіння Христове одночасно – у неділю, 16 квітня.
Вели́кдень, Воскресіння Христове, Паска (грец. πάσχα, лат. Pascha, івр. פסח песах — проходження повз), Воскресі́ння Христо́ве (грец. Ἡ Ανάστασις τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ; стцерк.-слов. Великъ дьнь, пол. Wielkanoc ) — найдавніше християнське свято, головне свято богослужебного року, що встановлено на честь Воскресіння Ісуса Христа.
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