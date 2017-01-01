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    Великоднє богослужіння у Володимирському соборі. Онлайн-трансляція

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    Великдень - перемога над смертю

    Цього року християни усього світу відзначають свято Воскресіння Христове одночасно – у неділю, 16 квітня. 

    Вели́кдень, Воскресіння Христове, Паска (грец. πάσχαлат. Paschaівр. פסח‎ песах — проходження повз), Воскресі́ння Христо́ве (грец. Ἡ Ανάστασις τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦстцерк.-слов. Великъ дьньпол. Wielkanoc ) — найдавніше християнське свято, головне свято богослужебного року, що встановлено на честь Воскресіння Ісуса Христа.

    Читачі «Главкома» можуть подивитися Великоднє богослужіння у Володимирському соборі та інших церков: 

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