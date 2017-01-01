Чого очікують кияни від президентства Трампа?

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Дональд Трамп

Сьогодні Дональд Трамп складе присягу, щоб стати 45-м президентом Сполучених Штатів Америки

Журналісти поцікавилося у киян та гостей міста, яких політичних кроків вони очікують від новообраного президента Трампа.

Як повідомлялося, найбагатші люди світу втратили мільярди після перемоги Трампа

Після перемоги скандального республіканця в США розпочались протести проти президентства Трампа.

Також відомо, що Трамп поїде до Росії після інавгурації.

24 листопада стало відомо, що Клінтон випередила Трампа на два мільйони голосів, але результати виборів не скасують.

Як відомо, Трамп збирається піти з бізнесу.

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Джерело: Радіо Свобода