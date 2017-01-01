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    Харківський бабак спрогнозував теплу весну та безвіз для України

    • Вчора, 23:29
    • Розсилка
    Бабак Тимко
    Фото: УНІАН
    Бабак Тимко

    Харківський бабак на прізвисько Тимко-Другий спрогнозував, що погода в лютому буде ще холодною, а через 6 тижнів настане тепла весна

    «Тінь він свою не побачив, тому весна буде теплою», – розтлумачив поведінку гризуна завідувач кафедри зоології та екології тварин Харківського національного університету імені Каразіна Віктор Токарський.

    Окрім цього, гризун передбачав і безвізовий режим для України. На думку організаторів, Тимко вказав, що українці зможуть скористатися безвізом вже у 2017 році. Прогноз в ігровій формі провели на біостанції університету імені Каразіна в селі Гайдари Зміївського району на Харківщині.

    За легендою, якщо бабак вилазить з нірки та не бачить своєї тіні, весна буде ранньою. Якщо ховається – ще довго будуть морози.

    Джерело: Радіо Свобода
    Харків Харківщина
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