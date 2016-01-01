Військові на Світлодарській дузі: Все почалось по-серйозному

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Фото: УНІАН Світлодарська дуга

Четверту добу триває протистояння на Світлодарській дузі. Є загиблі з обох боків

Минулої доби, за повідомленням штабу АТО, під Світлодарськом було поранено 11 військовослужбовців Збройних сил України.

Контрольовані Росією бойовики угруповання «ДНР», у свою чергу, звинувачують ЗСУ в 15 обстрілах своїх позицій під Дебальцевим (той самий район по інший бік від лінії зіткнення).

Джерело: Радіо Свобода