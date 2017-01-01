14 метрів на 9 осіб: як корупціонери «відпочивають» у тюрмах Румунії
- Сьогодні, 08:13
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Розсилка
Подолати корупцію непросто, але треба діяти
Як швидко ми зблизимося з Європою - головно тепер залежить від боротьби з корупцією в країні.
Саме успіхи на цьому фронті дозволили Румунії стати членкинею ЄС. Це відкрило країні доступ до європейських фондів.
Розкішні дороги, нові підприємства, стрімке зростання зарплат. І досягти цього допомогла нетерпимість у суспільстві до хабарництва.
Хочете дізнатися, як ви особисто ставитеся до неї, дивіться у сюжеті:
Джерело: СТБ