62-річний тренер Павлов 10 разів підтягнувся на поперечині (відео)
- Сьогодні, 22:37
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Микола Павлов
Після відео-конференції 62-річний тренер Микола Павлов наочно продемонстрував свою відмінну фізичну форму
Заключним акордом відео-конференції з українським тренером Миколою Павловим було питання, скільки разів він підтягується на поперечині.
Микола Петрович вирішив підтвердити свої слова справою і в прекрасному стилі переграв ведучого конференції Максима Розенка, перемігши його з нефутбольному рахунком 10:9.
Це відео варто подивитися:
Джерело: sport.ua