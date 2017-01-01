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    62-річний тренер Павлов 10 разів підтягнувся на поперечині (відео)

    • Сьогодні, 22:37
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    Микола Павлов
    Микола Павлов

    Після відео-конференції 62-річний тренер Микола Павлов наочно продемонстрував свою відмінну фізичну форму

    Заключним акордом відео-конференції з українським тренером Миколою Павловим було питання, скільки разів він підтягується на поперечині.

    Микола Петрович вирішив підтвердити свої слова справою і в прекрасному стилі переграв ведучого конференції Максима Розенка, перемігши його з нефутбольному рахунком 10:9.

    Це відео варто подивитися:

    Джерело: sport.ua

    футбол спорт
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