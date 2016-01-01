Адміністративний ажіотаж: українці вистоюють довжелезні черги заради закриття ФОПів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Люди просять уряд подовжити час на це, аби уникнути штрафів.

Приватні підприємці, які з різних обставин перестали вести бізнес, зараз стоять у довжелезих чергах у центрах адмінпослуг, аби закрити офіційно свою справу. Вони мають встигнути до Нового року, адже зміни в законах зобов'язують їх платити фіксований податок у 704 гривні навіть за відсутності прибутків.

Лише за день територіальні центри в Києві обслуговують із такими питаннями майже по тисячі чоловік. Працювати планують навіть 31 грудня – до обіду. Посадовці задіяли всі наявні ресурси та навіть створили мобільні групи, котрі зустрічаються із підприємцями поза межами офісів. У Житомирі ж люди займають черги до відділів реєстрацій ще задовго до їх відкриття. Дехто вистоює цілий день і не встигає на прийом.

У владі кажуть, що наводять лад у реєстрації фізичних осіб підприємців, бо такі «порожні» ФОП і мають бути закриті, а працюючим фіксований податок не такий уже й страшний. Іншої думки дотримуються самі бізнесмени – вони нарікають на збільшення виплат із мінімальної заробітної платні. Дехто з тих, хто здає цими днями документи, не проти б і лишити так званий «сплячий ФОП» – не платити податки, але при нагоді знову розпочати бізнес. Однак ті, хто підтримує новий закон, твердять, що обов'язковий щомісячний платіж – це дійсно найкращий спосіб навести лад у малому бізнесі. Утім навіть ті підприємці, хто погоджується з аргументами держави, усе-таки просять уряд подовжити приймати їхні заявки і після Нового року, адже черги, які затримують процес – це не їхня провина.

Джерело: ТСН