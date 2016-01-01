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    «Антонов» за участі Порошенка презентував новий літак Ан-132D

    • 20 Грудня, 13:15
    • Розсилка
    Ан-132D
    Ан-132D

    Державний авіабудівний концерн «Антонов» презентував новий літак Ан-132D

    При урочистому викочуванні літака з ангара був присутній президент України Петро Порошенко.

    «Сьогодні історичний день. Дуже мало держав у світі можуть святкувати створення нового літака», – зазначив глава держави.

    Крім нашої країни, у створенні вантажного Ан-132D також брали участь Канада, США, Велика Британія, Німеччина, Франція і Саудівська Аравія.

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    «Антонов» за участі Порошенка презентував новий літак Ан-132D
    «Антонов» за участі Порошенка презентував новий літак Ан-132D
    «Антонов» за участі Порошенка презентував новий літак Ан-132D
    «Антонов» за участі Порошенка презентував новий літак Ан-132D
    «Антонов» за участі Порошенка презентував новий літак Ан-132D
    «Антонов» за участі Порошенка презентував новий літак Ан-132D
    «Антонов» за участі Порошенка презентував новий літак Ан-132D
    «Антонов» за участі Порошенка презентував новий літак Ан-132D
    «Антонов» за участі Порошенка презентував новий літак Ан-132D

    Окремо Порошенко подякував Саудівській Аравії за участь у реалізації проекту.

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