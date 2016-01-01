«Антонов» за участі Порошенка презентував новий літак Ан-132D

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Ан-132D

Державний авіабудівний концерн «Антонов» презентував новий літак Ан-132D

При урочистому викочуванні літака з ангара був присутній президент України Петро Порошенко.

«Сьогодні історичний день. Дуже мало держав у світі можуть святкувати створення нового літака», – зазначив глава держави.

Крім нашої країни, у створенні вантажного Ан-132D також брали участь Канада, США, Велика Британія, Німеччина, Франція і Саудівська Аравія.

Окремо Порошенко подякував Саудівській Аравії за участь у реалізації проекту.